Рабочие будни газовиков

Сегодня мы встретились с начальником службы эксплуатации и ремонта (СЭиР) управления газораспределительных сетей Андреем Гусевым. Мы договорились, что он покажет нам рабочие будни его службы. Он встретил нас своей широкой улыбкой.

— Андрей, здравствуйте! Куда направимся первым делом?

— Добрый день, сейчас мы поедем на 203 микрорайон к дому №35. Там две бригады под руководством мастера проводят плановые работы по реконструкции газопровода низкого давления.

Мы сели в его рабочую машину и выехали на место проведения работ. Нас встретил мастер Алексей Иванов.









— Скажите, а много работы?

— Конечно, мы без работы никогда не сидим. Работаем круглый год и зимой, и летом. Если надо работаем день-ночь, — отвечает мастер Алексей Иванов.

На данном участке работают 3 слесаря, 2 сварщика и спецтехника. Для проведения работ отключили газ в ближайших домах, подача газа будет возобновлена в этот же день в 13:00.

Далее мы направились на 3 км вилюйского тракта. Здесь трудится бригада по заявке аварийно-диспетчерской службы (АДС).

Поступил звонок от абонента о слабом давлении газа. Бригада АДС, прибыв обнаружила снежную ледяную закупорку на выходе из земли, которую устранили шуровкой. И теперь работники СЭиР проводят работы по устранению и поиску места утечки на подземном газопроводе. Зимой добраться до газопровода непростая задача, но для наших героев это обычный рабочий день. Для предотвращения заморозки частного дома провели и подключили временный газопровод.







— Как вы планируете свою работу? Например понятно, если это какие-то плановые работы, но вот случай с утечкой газа.

— Каждый день с утра мы начинаем с планерки, где распределяем фронт работ и задач, которые необходимо выполнить по плану и внеплановые также. По поводу утечки газа, по заявке АДС мы её включили в свой план работ. Но наша служба занимается не только ремонтными работами. У нас также есть слесари, которые делают плановые обходы газопровода для визуального осмотра охранных зон, все это фиксируют в журнале. Знаете, бывает таким образом обнаруживаем не согласованные строительные или другие работы, тут же связываемся с ними для устранения нарушений, чтобы соблюдали правила проведения земляных работ возле газопровода.









Потом в ведении нашей службы находятся более 200 газораспределительных пунктов (ГРП). Например, сегодня в районе Борисовки-3 на ГРП-53 наши слесари проверяют настройки газового оборудования, тут в будущем планируется реконструкция сетей газораспределения для увеличения пропускной способности.

В конце мы попрощались с Андреем пожелав ему и его службе успешной работы. Несмотря ни на что, газовики ежедневно кропотливо трудятся, чтобы у каждого жителя республики был газ в его конфорке и тепло в доме.