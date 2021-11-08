Рабочая поездка Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев 8-9 ноября будет работать в Мирнинском районе. Об этом сообщает его пресс-секретарь Афанасий Ноев.

Сегодня, 8 ноября, в посёлке Айхал глава республики осмотрит ландшафтно-этнографический комплекс в местности «Дружба народов», побывает на обогатительной фабрике №14 Айхальского ГОКа, а вечером в Доме культуры «Северное сияние» примет участие в торжественном мероприятии, посвящённом 60-летию со дня основания посёлка Айхал.

9 ноября Айсен Николаев проведет ряд рабочих совещаний по реализации постановочных вопросов, включенных в перечень поручений Главы Республики Саха (Якутия) по итогам работы в Мирнинском районе.

Также проверит работу и обособленное подразделение Айхальской городской больницы в городе Удачном, примет участие в торжественном открытии памятной доски основателю посёлка Айхал Георгию Александровичу Кадзову, встретится с личным составом пожарной части №8 города Удачный.