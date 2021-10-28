QR-коды уменьшат количество случаев коронавируса наравне с вакцинацией — Балабкина 😷

Введенная по указу главы республики система QR-кодов наравне с вакцинацией поможет уменьшить количество случаев коронавируса в Якутии. Об этом заявила вице-премьер Ольга Балабкина на брифинге.

По словам Балабкиной, за сутки в республике зарегистрировано 292 случая коронавируса. наиболее сложная ситуация складывается в Якутске, где зарегистрировано 147 случаев. 181 человек по Якутии находится в тяжелом состоянии, 37 подключены к ИВЛ.

Она сообщила о сокращении инкубационного периода заболевания — за 4-5 дней оно развивается до тяжелой формы.

Среди районов с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой вице-премьер назвала Абыйский, Жиганский, Кобяйский, Намский, Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский, Хангаласский районы.

Как отметила Балабкина, в Усть-Майском районе зарегистрировано 10 случаев с большим количеством контактных лиц. Также в социальных сетях в последние дни распространяется информация о сложной ситуации в Оленёкском районе – туда вылетела бригада врачей из Якутска.

Ольга Валерьевна прокомментировала систему QR-кодов, которая вводится в республике: «Мы находимся в режиме, определенном указом главы республики, направленном на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. Основной целью введенных QR-кодов является разрыв цепочек по раздаче вируса на территории республики. Я уверена, что наравне с вакцинацией это даст нам возможность уменьшить количество случаев коронавируса».

Что касается вакцинации, то в регионе вакцинировано 54% взрослого населения, проинформировала она.