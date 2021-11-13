QR-код вакцинированные «Спутником Лайт» получат не сразу

Минцифры России опубликовал в своем Telegram информацию о формировании QR-кодов на портале Госуслуг: «Уточняем, что, согласно официальному письму Минздрава России, сертификаты о первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» формируются на портале Госуслуг спустя 21 день после вакцинации».

Фото: пресс-служба Минцифры России Источник: пресс-служба Минцифры России

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