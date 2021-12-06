Мы живем в интересное время всемирной пандемии. Для борьбы с распространением коронавируса регионы вводят различные ограничения на посещение общественных мест. Там действует система QR-кодов. Но все мы забыли о том, как добираемся до этих общественных мест. Ведь не все живут в шаговой доступности от них или передвигаются на авто. Многие ездят на общественном транспорте. А ведь он является источником повышенной опасности, если в салон автобуса зайдет больной коронавирусом человек. Может, надо и там проверять QR-коды, чтобы минимизировать опасность? Предлагаем вам ответить: вы за введение QR-кодов в общественном транспорте или против?

Опрос продлится до 9 декабря 2021 года.

QR код в автобусах. Быть или не быть? Да, обязательно

Нет, ни в коем случае

Мне все равно, я хожу пешком

Это ваши проблемы, я езжу на машине Архив опросов Смотреть результаты

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