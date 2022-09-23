23.09.2022
09:37
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Судебная хроника

Пьющая мать оставляла детей без еды и воды

В Хангаласском районе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении матери, оставившей малолетних детей без присмотра

 Прокуратура Хангаласского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы п. Мохсоголлох. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.156 (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением) и ст.125 УК РФ (оставление в опасности).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры.

По версии следствия в поселке Мохсоголлох Хангаласского района обвиняемая, являясь матерью двоих детей 3 и 1,5 лет, не желая обременять себя уходом за детьми, с целью беспрепятственного распития спиртных напитков, оставила детей в квартире на срок более суток без еды и воды. Дети обнаружены в квартире родственниками, спустя 27 часов. 

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время женщина ограничена в родительских правах, дети находятся в детском учреждении.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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