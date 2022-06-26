Пятый день поисков Ан-2: пока безрезультатно

25 июня вертолётами Ми-8 МЧС России и авиакомпании «Полярные авиалинии» визуально было обследовано 1 520 кв. км. Также для обследования используется радиотехнический поиск. К сожалению, поиски положительных результатов не дали. На 26 июня запланирована работа авиации МЧС России и авиакомпании «Полярные авиалинии».

Фото: Пресс-служба МЧС Якутии. Источник: Пресс-служба МЧС Якутии.

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