Пятый день оглашают в суде приговор братьям Магомедовым

Мещанский суд Москвы продолжил оглашение приговора по уголовному делу основателя группы «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова, его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова и четверых их предполагаемых соучастников. Они обвиняются в хищениях на сумму более 11 млрд рублей при строительстве крупных объектов в 2010-2016 годах. Об этом сообщает корреспондент Business FM.

Назначенное на 11:00 заседание началось почти с часовым опозданием. Накануне чтение приговора продолжалось почти до девяти часов вечера.

Тройка профессиональных судей начала зачитывать приговор 24 ноября. В этот день подсудимые были признаны виновными в создании преступного сообщества и в участии в нем. Чтение приговора нередко продолжается до 22:00 — до наступления ночного времени. Суд оглашает мотивировочную часть судебного акта, давая оценку доказательствам: материалам дела, результатам экспертиз, допросу 200 свидетелей.