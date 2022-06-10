Пятница: опять столпотворение на паромной переправе

Журналист Елена Тихонова разместила в своем тгк ВЯкутии.ру очередное видео с подъездной дороге к паромной переправе. Сообщила: Только что, 10 июня, в 18.10, очередь на паромы в Якутске. Нет слов...

Фото: ВЯкутии.ру Источник: ВЯкутии.ру

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх