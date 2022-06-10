10.06.2022
18:47
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Якутск

Пятница: опять столпотворение на паромной переправе

Журналист Елена Тихонова разместила в своем тгк ВЯкутии.ру очередное видео с подъездной дороге к паромной переправе. Сообщила: Только что, 10 июня, в 18.10, очередь на паромы в Якутске. Нет слов...

Фото: ВЯкутии.ру
Источник: ВЯкутии.ру

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