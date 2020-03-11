Пятница 13 — приметы, трагедии и что нельзя делать

На этой неделе в мире бушует коронавирус, на фондовом рынке неопределенность, а курс рубля снова упал. Что же стоит ждать от 13 марта, которое выпало на пятницу?

Скоро пятница 13-ое. Почему же именно вокруг этой даты возникло столько суеверий?

Пятница 13 (или день неприятностей) — распространённый благодаря численным суевериям городской миф, по которым именно в этот день следует быть постоянно начеку, готовым к любым неприятностям и стараться остерегаться всяческого рода неудач.

В медицине сей набор примет рассматривается как целая фобия и некогда психологи и психотерапевты называли его параскаведекатриафобией.

Термин был предложен Доналдом Доссеем, который составил его из греческих слов παρασκευή (пятница) и δεκατρία (тринадцать). Доссей рассматривал сам термин как часть своего метода терапии безрассудных страхов. По его словам, если вы сможете произнести такой термин несколько раз без запинки, ваш страх перед пятницей 13-го исчезнет сам по себе. Данная фобия рассматривается как частный случай трискайдекафобии (боязнь числа 13).

Причины страха перед Пятницей 13:

В англоязычных источниках первое упоминание пятницы и 13 в одном контексте, хотя и всё ещё по отдельности, было найдено только за 1869 год, в биографии Россини, написанной одним английским журналистом. О композиторе, умершем в пятницу 13 ноября 1868 года, там дословно сказано следующее:

[Россини] до конца своих дней был окружён любовью и сочувствием друзей. И если правда то, что он, как многие итальянцы, считал пятницу днём неудачи, а тринадцать — числом неудачи, примечательно, что умер он в пятницу, 13 ноября.

Популярным объяснением особого отношения к пятнице 13-го, распространённым в книгах по альтернативной истории и эзотерике, является история ордена тамплиеров. Именно в пятницу 13 октября 1307 года французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена, включая всё его верховное руководство. В результате последовавшего процесса по обвинениям в ереси и богохульстве его членов орден был распущен, а многие арестованные во Франции тамплиеры были подвергнуты пыткам и позднее казнены. В том числе семь лет спустя в Париже на острове Сите были сожжены заживо последний Великий магистр ордена Жак де Моле и Командор Нормандии Жофруа де Шарне.

По преданию, перед смертью де Моле проклял наблюдавшего за казнью короля и всю династию Капетингов.

Во второй половине XX века популяризации термина «Пятница, 13-е» послужила также серия фильмов «Пятница, 13-е», первый из которых был снят в 1980 году.

В 1988 году была отмечена эпидемия компьютерного вируса Jerusalem, который был запрограммирован на особенно разрушительные действия, если активировался в пятницу 13-го. В первый раз это произошло в пятницу 13 мая 1988 года[13]. Этот чёрный юмор был перенят авторами некоторых других компьютерных вирусов.

Известные трагические события, произошедшие в пятницу 13-го

13 декабря 1907 года — крушение на скалах семимачтовой шхуны «Томас У. Лоусон» — крупнейшего корабля своего класса (корабль окончательно пошёл ко дну во втором часу пополуночи 14 декабря). Что особо примечательно, корабль был назван в честь уже упомянутого автора книги «Пятница, тринадцатое».

13 ноября 1942 года — «Битва в пятницу, 13-го», морское сражение в ходе Битвы за Гуадалканал. Закончилось сокрушительным поражением союзников.

13 июня 1947 года — на Голубом хребте в Западной Виргинии (США) разбился авиалайнер Douglas C-54, в результате чего погибли 50 человек.

13 мая 1949 года — близ Новосибирска разбился авиалайнер Ил-12, в результате чего погибли 25 человек.

13 июля 1956 года — в штате Нью-Джерси разбился транспортный самолёт Douglas Liftmaster, в результате чего погибли 46 человек. Примечательно, что самолёт выполнял рейс № 13.

13 октября 1972 года — близ Москвы разбился авиалайнер Ил-62, в результате чего погибли 174 человека. На то время это была крупнейшая авиакатастрофа в мире.

13 октября 1972 года — катастрофа FH-227 в Андах. Выжившие после крушения 72 дня боролись за жизнь и вынуждены были прибегнуть к каннибализму.

13 сентября 1996 года — в Лас-Вегасе умер известный рэпер Тупак, застреленный 7 сентября; убийцы не найдены.

13 ноября 2009 года — в Ульяновске в 15.44 на улице Балтийской в Заволжском районе произошел взрыв, вызвавший серию последующих взрывов снарядов, хранящихся на территории «31 Арсенала ВМФ»

13 января 2012 года — крушение лайнера «Costa Concordia», на борту которого находилось 4200 пассажиров и членов экипажа.

13 ноября 2015 года — теракты в Париже.

Суеверные люди в этот день стараются быть максимально осторожными и без причины не выходить из дома. Что они считают нельзя делать в этот день?

Пятница 13 – что нельзя делать (с точки зрения очень суеверных людей):