Пятница, 13: Ночь в лесу с иглутянами

Из Википедии: Иглу – зимнее жилище канадских эскимосов, тип народной архитектуры. Снежная хижина представляет собой куполообразную постройку диаметром 2-4 метра (реже – 9 метров) и высотой около 2 метров (иногда до 3,5 метров) из уплотнённых ветром снежных или ледяных блоков. Считается, что канадские эскимосы использовали иглу как минимум со второй половины I тысячелетия до н. э. (эпоха Туле). Иглу возможно создать двумя способами: кольцевыми спиральным, причём эскимосы предпочитают второй.

Именно в таких двух жилищах, возведенных своими руками на Чочур Мыраане, провела минувшую староновогоднюю ночь группа якутских туристов.

Об этой интересной и несколько авантюрной вылазке в самую холодную ночь нынешней суровой якутской зимы рассказывает один из ее инициаторов, известный врач-травматолог и заслуженный путешественник России Георгий Цыпандин:

— Эту акцию мы задумали и провели в рамках подготовки к высокогорным и полярным экспедициям. Такие ночевки мы организовывали уже два раза – два года назад при -30оС, в прошлом году было холоднее – 50оС. На этот раз нас было 12 человек. Среди них – как опытные туристы-экстремалы и альпинисты, так и молодое поколение, которому старшие передавали свой теоретический опыт и практические знания. Это и является основной задачей нашего похода.

В строительстве иглу все новички, только я имею некоторый опыт. В горах не раз строил, и в тундре, когда с японцами ходил на собачьих упряжках. Мои друзья, старые туристы тоже имеют некоторый опыт, но они не участвуют в наших мероприятиях. В окрестностях Якутска строим иглу уже много лет, но ночевали только в третий раз. В строительстве в этом году участвовали и интересующиеся этим делом не первый год школьники из с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса вместе со своими учителями, а также учащиеся школы № 12 п. Пригородный с родителями под руководством учительницы Галии Дьячковской.

Вчера мы в 19.00 на четырех автомобилях подъехали к подножию Чочур Мыраана, откуда поднялись на нашу поляну, где мы традиционно строим иглу.

В большой хижине разместилось 8 человек, в маленькой – 4. Во время ночевки мы измеряли температуру снаружи и в самих двух иглу несколькими бытовыми и электронными градусниками 7ДП 625 и ТМ-2, которые нам любезно одолжили у Управлении Гидрометцентра, за что им большое спасибо. Так, вечером на нашей поляне было – 47 оС, а утром в 6 часов – 52,5 оС. А внутри иглу утром мы получили при измерении бытовым термометром -5 оС, а электронный показал 0 оС при влажности 81,5%.

Среди организаторов – известная в республике путешественница и руководительница клуба пеших походов ГалияДьячковская, председатель Совета ветеранов МВД Якутии и руководитель Военно-спортивного клуба «Орион» Василий Местников и его коллега, член правления Федерации спортивного туризма г. Якутска Тамара Алексеева.

Георгий Ионович Цыпандин со студенческих лет увлекается дальними экстремальными походами и горными восхождениями. По специальности – врач-травматолог, ортопед, врач высшей категории Центра экстренной медицинской помощи Республиканской больницы №2. Автор 20 рационализаторских предложений и 2 изобретений в области хирургии и травматологии. Заслуженный врач РС (Я) и отличник здравоохранения РС (Я). К тому же он – один из основоположников современного мас-рестлинга. С 1980 гг. занимается экстремальным туризмом. Участник итальянской кругосветной экспедиции на грузовиках “Ивеко”(1996). Участник японской экспедиции на собачьих упряжках Байкал – Гренландия «По следам древних монголоидов» (1997-1998). Руководитель школы экстремального туризма. Ежегодно организует высококатегорийные походы с маршрутами 4 и 5 категории сложности, три раза были на Охотском море. Идейный вдохновитель и штурман экспедиции «Полюс холода соединяет океаны», ставшего одним из самых ярких проектов РГО 2016 г. Командой в составе 12 человек в рамках Года патриотизма в РС(Я) водрузили копию Знамени Победы в Момском районе Якутии при восхождении на пик Победы в честь 75-летия Великой Победы. В прошлом году команда туристов-экстремалов под его руководством взошла на 5 вершин на хребте Сунтар-Хаята, присвоив двум из них имена Максима Аммосова и Платона Ойунского, а перевал между ними назвали «Перевалом 100-летия ЯАССР». Как уже упоминал, он в 2017 г. был удостоен почетного звания Русского Географического общества «Заслуженный путешественник России». Вместе со своими товарищами по увлечению в отрогах Скалистого хребта в Усть-Майском улусе они нашли таинственный горный массив, который до этого люди видели только с самолетов или на космоснимках, а наземным путем его нашли после пятилетних поисков только весной 2022 г. в ходе лыжной экспедиции.

Василий Местников – один из опытных горных туристов, при возглавляемой им общественной организации ветеранов ОВД и ВВ РС(Я) был создан военно-спортивный клуб «Орион». В последние годы ветераны ходят в походы в рамках этого клуба, где Георгий Ионович является руководителем туристической части. Василий Васильевич организовал экспедицию по хребту Сунтар Хаята, посвященную 100-летию Якутской милиции. В 2019 г. он с товарищами поднялся на гору Афродита высотой 2060 метров, расположенную в Верхоянских хребтах, в 2020 году инициировал посвященную75-летию Победы в Великой Отечественной войне экспедицию на самую высокую в Якутию гору – пик Победа в Момском улусе. В прошлом году он в группе Г.И. Цыпандина был участником посвященного 100-летию ЯАССР восхождения на пять вершин хребта Сунтар Хаята: Муус Хайа, Аммосова, Ойунского, Палатка, Самоцветный. Как рассказывает сам Василий Васильевич, целью их экспедиций являются популяризация лыжного спорта среди населения, возрождение лыжных походов, создание новых туристических маршрутов, отработка схоженности группы для организации дальнейших походов, а также изучение территории и горной породы для проведения в той местности альпинистских походов и слетов.

В числе организаторов две представительницы прекрасно пола – идейный вдохновитель, главнокомандующий “пешиками” (как в шутку называют себя поклонники пеших походов) и настоящий “энерджайзер” Галия Дьячковская и ее подруга Тамара Алексеева

Галия Хамитовна в миру – учительница школы № 18, а в свободное время организаует ближние и дальние пешие переходы и речные сплавы по всей Якутии, принимает участие во всех крупных экспедициях, где подчас она бывает единственной женщиной. Она не только превосходный организатор, но и популяризатор родного края – преподает им уроки туризма, во время походов знакомит своих спутников с географией, зоологией и ботанико Республики Саха, сопровождая их песнями под гитару в собственном исполнении и познавательными играми.

Подполковник полиции в отставке Тамара Григорьевна Алексеева признается:

— Люблю природу и все, что связано с этим. Еще в детстве интерес к туризму привили родители. В свободное время занимаюсь фитнесом и танцами, чтобы быть в форме. Хожу в пешие походы, увлекаюсь рыбалкой. Когда работала, не было времени, поэтому только в последнее время приобщилась к туризму, меня поддерживают Василий Местников и Галия Дьячковская. Мечтаю принять участие в дальнем лыжном походе. Кстати, вместе с Галией и Артемом состоим в правлении Федерации спортивного туризма г. Якутска.

Галия и Тамара высказали свои пожелания – чтобы молодежь приобщалась к познанию своей малой родины через пешие походы, лыжные перехолы и водные сплавы, попутно набираясь здоровья и практических умений и пополняя ряды любителей живой природы.

Андрея Рукавишникова я знаю давно, мы с ним часто встречаемся на мероприятиях и спортивных соревнованиях, вместе освещаем различные республиканские и городские события. Он – представитель радио-телевизионной династии четырех поколений. Его бабушка, мать, он сам и сын трудились и трудятся в этой отрасли. Бабушка Евстолия Петровна была радиотехником, мама Зинаида Ниловна работала выпускающим режиссером якутского телевидения, сын Виктор пошел по стопам отца – он работает телеоператором на ГТРК “Саха”. Сам Андрей еще в школьные годы был ведущим на радио, вел передачи «Красный галстук» и «Книжкин дом». А теперь уже 30 лет работает оператором НВК «Саха». Также он увлекается бегом на дальние расстояния, совершает восхождения на горы и катается на горных лыжах. В прошлом году я с удивлением встретил его в Оймяконе – оказывается, он участвует в экстремальном зимнем марафоне “Полюс Холода-2022”. Тогда он преодолел дистанцию 42,196 км при 53-градусном морозе. Попутно он снимает превосходные видовые видеофильмы, показывая на экране нелегкие будни самодеятельных спортсменов и туристов. Свой фильм об этом марафоне он выложил в сети, кстати, там использованы мои фотографии, смотрите по этой ссылке https://www.youtube.com/watch?v=QZOj-osiHPw Вот и в этой акции он принимал участие с самого начала, и запечатлевал на видео процесс строительства, что вы можете посмотреть по этой ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Uu3bUBaam5I

Кроме этих достойных старших представителей туризма, в группе были примкнувшие к их стану и уже имеющие некоторый опыт любители ближних и дальних походов. Познакомимся с ними поближе.

Ньургун Николаев рассказал, как он пришел в туризм: “Работаю геммологом в Комитете РС (Я ) по драгоценным металлам и драгоценным камням – оцениваю бриллианты. Люблю пешие походы и сплавы. В 2017 г. впервые участвовал в сплаве по Амге. А лыжный поход в марте 2022 г. с командором Георгием Ионовичем был в моей практике самым экстремальным”.

Артем Самойлов – активный и веселый молодой человек, фрилансер, занимается альпинизмом и скалолазанием, входит в состав соответствующей федерации, с единомышленниками ходят в семейные походы, сплавы. Душа любой компании, что особенно ценится в туристической среде.

Айталина Андросова рассказала о себе: “Занимаюсь оценкой недвижимости. Мне нравится активный отдых на природе с пользой для души и тела, что дает возможность любоваться красотой природы, придает опыт преодоления себя. В феврале участвую в экстремальном марафоне «Оймякон — Полюс Холода». Решила пробежать 5 км, это будет мой первый забег”.

Тургун Егоров – работник “Сахатранснефтегаза”, начинающий турист-любитель, поклонник спорта и активного отдыха на природе. Кстати, он увекается воркаутом, и в 2020 г. в Москве стал чемпионом России по стритлифтингу – подтягиванию на перекладине.

Александр Татарченко окончил пединститут по специальности “учитель информатики”, работает в республиканском отделении Социального фонда РФ. Саша из Усть-Майского района, рос в окружении тайги и гор, так что тоже близок к природе. С 2016 г. стал заниматься туризмом и скалолазанием, участвовал в фестивалях на Еланке, ходил в сплавы, ездил на велосипеде. Было время – даже проехал автостопом по Крыму, Красноларскому краю, Абхазии, Армении и Грузии, после этого рванул в Японию. С 2019 года полюбил одиночные прогулки по окрестностям города, теперь хочет заняться бегом.

А Еву-Кию – Евдокию Курчатову я знаю как активного волонтера, мы с ней в позапрошлом году вместе работали в штабе по борьбе с лесными пожарами, начиная с прошлого года, помогаем деятельности общественного движения содействия мобилизованным на СВО бойцам “Якутия с тобой!” Кроме этой благотворительной деятельности, Ева – активный “пешик”, участница группы «Суол» под руководством Галии. Они круглый год ходят в походы в окрестностях города и пригородов, добираясь даже до Верхоянских хребтов))) Она впервые приняла участие в строительстве иглу и, соответственно, для нее это была первая ночевка в экзотическом жилище.

Новеньким в этой дюжине опыта и молодости был только я. Хотя нахожусь в лостаточно солидном возрасте, этой самой солидности в себе еще не накопил, до сих пор легок на подъем, с радостью откликаюсь на любую движуху. Поскольку в бытность работы педагогом я 25 летних сезонов провел с детьми в пионерских, трудовых и спортивных лагерях, и являюсь одним из организаторов спортивно-туристического скаутского клуба “Школа выживания”, к походной жизни привык. Поэтому с удовольствием принял предложение насчет этой несколько авантюрной ночевки в иглу. И в четверг вместе с Георгием Ионовичем съездил на рекогносцировку местности, чтобы при дневном свете осмотреть иглу и принять участие в окончательной доводке до кондиции строений, сделанных старожилами группы еще в декабре.

В пятницу вечером все были на месте. “Иглутяне” и “иглутянки” подготовили свои жилища к самому ответственному испытанию – ночевке при экстремально низкой температуре. Все опытные товарищи были экипированы по высшему классу – у Василия несколько спальников про запас для друзей, шкуры и тент для покрытия снежного пола, у Артема также большое покрытие из шкур. Затем все собрались в большом иглу и, дожидаясь полуночи, поздравили друг друга с Новым и Старым Новым годом, рассказали о себе и своем походническом опыте, сыграли в веселые игры, подготовленные Галией и Тамарой (я выиграл суперприз в викторине!) Периодически сверяли температуру внутри иглу. Помещение быстро нагревалось от нашего дыхания. После праздничного ужина коллективно выбрались на улицу, где мороз уже дошел до почти 50 градусов. Выход и заход в иглу – это целая церемония, так как при каждом желании выходить из помещения, как в обычном доме, нельзя, чтобы не выстудить помещение. Входной лаз, в который можно проползти только по-пластунски, закрывается снаружи протаскиваемой за веревочную ручку снежной “пробкой”, изнутри так же плотно, без зазора, вставляется аналогичная “пробка”.

Запустили небольшой фейерверк, поиграли на поляне в пятидесятиградусную стужу – и снова заползли в иглу. Залезли в спальники и устроились вплотную наподобие кильки в банке, в тесноте – зато в тепле. Так мы проспали до шести утра и, что удивительно, совсем не замерзли. Я боялся, что ногам будет холодно – но ничего подобного, было тепло (не ниже -10оС) и вполне комфортно. Ночь в иглу удалась на славу, испытание прошло удачно. Так что походники получили большой опыт.

P.S. А в воскресенье Андрей Рукавишников уже выложил свои съемки иглу-похода