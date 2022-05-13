13.05.2022
14:28
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Общество

Пятница, 13-е: Как жители Якутска относятся к собеседованиям в день неприятностей?

Большинство рекрутеров и кандидатов в Якутске не испытывают предубеждений в отношении собеседований в пятницу 13-го. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, как относятся к собеседованиям в «день неприятностей» работодатели и соискатели в городе.

Большинство работодателей в Якутске не обращает внимания на суеверия и готово назначать собеседования на пятницу 13-го (93%). 4% воздержатся от проведения каких-либо интервью в «день неприятностей», еще 1% назначит собеседование только с очень перспективными кандидатами.

Среди соискателей в Якутске 88% придут на собеседование, выпавшее на пятницу 13-го. 5% ответивших согласятся на собеседование в этот день только с перспективным работодателем, еще 3% категорически откажутся от любых интервью. Причем чуть больше суеверных, которые ни за что не согласятся проходить собеседования в пятницу 13-го, среди горожан в возрасте до 24 лет и респондентов с месячным доходом до 30 тыс. руб. (по 2%).

Время проведения: 4 апреля — 11 мая 2022 года

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Анастасия Зырянова, пресс-служба SuperJob

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