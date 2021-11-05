Пятиметрового снеговика слепили в Чурапче

Работники и студенты Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта слепили пятиметрового снеговика на стадионе «Боотур Уус». Говорят, это самый большой снеговик в Якутии, сообщает ТГК YKT.TOP

Фото: ulus.media Источник: ГК YKT.TOP

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