Пятилетняя девочка подвергалась сексуальному насилию

Житель Алданского района осужден к длительному сроку за преступления против половой неприкосновенности малолетней девочки.

⚡️Доказательства, собранные следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора 74-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении пяти эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Следствием и судом установлено, что в период с 2013 по 2016 годы подсудимый совершал сексуальное насилие в отношении дочери своего пасынка, которая приезжала в гости к дедушке и бабушке. На момент первого выявленного следователями преступного эпизода девочке было 5 лет.

О преступлениях стало известно следователям в 2022 году, когда девочка рассказала о событиях подругам своей матери, с которой они переехали в другой район республики. После обращения в правоохранительные органы незамедлительно были приняты меры к задержанию пожилого родственника потерпевшей.

Следователь в кратчайшие сроки провел необходимую работу по восстановлению всех обстоятельств совершенных преступлений и завершил расследование. В ходе предварительного следствия осуществлен необходимые экспертные исследования, которые однозначно подтвердили факты совершения подсудимым вмененных ему действий.

На основании представленных следствием доказательств суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Следует отметить, что с пострадавшей девочкой работал специалист Мобильной кризисной службы, который оказал ей квалифицированную психологическую помощь.

Следственный комитет напоминает о том, что при наличии изменений в поведении ребенка, замкнутости, отсутствии аппетита, вызывающем поведении необходимо в спокойной обстановке поговорить с ним и постараться выяснить причину изменений.