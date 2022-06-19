Пятилетний танцор покорил Якутию. Смотрите видео!

Наш знаменитый уже на всю Якутию пятилетний танцор Данил Ударин, вчера на улусном празднике «Ыһыах Эркээни», станцевал с коллективом ансамбля «Молодость Эркээни» уже в якутском национальном костюме!

Фото: Cоцсети Источник: Соцсети

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