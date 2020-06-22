Пятилетний ребенок погиб на реке в Якутии

Верхоянским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РС (Я) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели малолетнего ребенка в результате опрокидывания моторной лодки.

21 июня 2020 года в следственные органы СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в Верхоянском районе поступило сообщение о том, что на реке Адыча около села Бетенкес произошло опрокидывание моторной лодки, погиб ребенок, 2015 г.р.

На борту лодки в момент происшествия находилось 6 человек, в том числе 4 несовершеннолетних детей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) обращает внимание жителей республики на участившиеся случаи гибели людей при использовании моторных лодок, а также во время купания, и призывает жителей быть как можно более внимательными и осторожными. Неосторожные действия могут привести к непоправимым последствиям.