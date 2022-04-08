Пятикратный чемпион Егор Филиппов не будет участвовать в «Играх Дыгына-2022»

Пятикратный чемпион «Игр Дыгына» Егор Филиппов в этом году не будет бороться за победу на турнире по национальному многоборью, финальная часть которого пройдёт этим летом на Ысыахе Туймаады. Об этом хангаласский боотур подтвердил телеграмм-каналу «Спорт Якутии»

Егору Филиппову 31 год, он становился победителем «Игр Дыгына» в 2016, 2017, 2018, 2019 и 2021 годы. У спортсмена, как действующего чемпиона была путевка на Игры этого года, он мог участвовать без отбора. Таким образом, в этом году мы узнаем имя нового чемпиона на главном турнире по национальному многоборью