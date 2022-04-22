22.04.2022
19:28
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Происшествия

Пятерых якутян потеряли родные

Оперативниками уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» за прошедшие дежурные сутки разыскано пятеро граждан, родственники которых просили содействия полиции в установлении их местонахождения.  

Пожилая мать разыскивала 35-летних сына и невестку, отсутствовавших дома более недели. Выяснилось, что пара находилась в гостях у знакомых, в процессе веселого времяпровождения напрочь забыли о беспокойстве матери.  

20-летнюю девушку искала мать. Полицейские установили местонахождение девушки. Оказалось, она поддерживала связь со всеми родственниками, кроме матери. Домой не вернулась.

Найти 54-летнюю женщину пытался найти сын. Не справившись самостоятельно, обратился в полицию. Оперативники установили ее местонахождение в районе ГРЭС. Сын забрал ее домой.

За 24-летнего мужчину беспокоилась юная жена. Мужчина установлен и возвращен в семью.

Хорошо иметь семью, в которой тебя всегда ждут – берегите своих близких, не злоупотребляйте их доверием и любовью.

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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