29.09.2019
16:45
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Происшествия

Пятерых человек эвакуировали из горящего дома в Якутии

В Нерюнгринском районе огнеборцы выезжали на тушение пожара в двухэтажном многоквартирном доме.

В поселке Чульман загорелся двухэтажный многоквартирный дом по улице Олега Кошевого. На момент прибытия пожарных пламя перешло на кровлю здания. С места происшествия эвакуировано пять человек, есть один пострадавший. Возгорание ликвидировано на площади 315 кв. м. Огнем повреждены квартира дома и кровля по всей площади.

На ликвидацию пожара было задействовано 26 человек и 9 единиц техники. Для установления обстоятельств происшествия на месте работает дознаватель Нерюнгринского отдела надзорной деятельности, предположительная причина  происшествия — неосторожное обращение с огнем.

Источник: http://ysia.ru/v-chulmane-iz-goryashhego-doma-evakuirovali-pyat-chelovek/
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