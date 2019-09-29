Пятерых человек эвакуировали из горящего дома в Якутии

В Нерюнгринском районе огнеборцы выезжали на тушение пожара в двухэтажном многоквартирном доме.

В поселке Чульман загорелся двухэтажный многоквартирный дом по улице Олега Кошевого. На момент прибытия пожарных пламя перешло на кровлю здания. С места происшествия эвакуировано пять человек, есть один пострадавший. Возгорание ликвидировано на площади 315 кв. м. Огнем повреждены квартира дома и кровля по всей площади.

На ликвидацию пожара было задействовано 26 человек и 9 единиц техники. Для установления обстоятельств происшествия на месте работает дознаватель Нерюнгринского отдела надзорной деятельности, предположительная причина происшествия — неосторожное обращение с огнем.