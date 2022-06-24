Пятеро якутян вышли в финал чемпионата мира по мас-рестлингу

В Якутске завершились все предварительные схватки чемпионата мира по мас-рестлингу, по их итогам пятерым якутским мадьыны удалось выйти в финалы. Стали также известны имена их соперников, сообщает ЯСИА.

В весовой категории до 65 кг уроженец Томпонского улуса Дмитрий Саввин уверенно вышел в финал. Против него золотую награду оспорит кыргыз Бекмырза Токтошев, который в достаточно ярких схватках сумел выиграть у троих соперников. В весе до 70 кг Валерий Никаноров из Мегино-Кангаласского сумел победить одного из фаворитов состязаний Элдоса Айтбаева из Кыргызстана. В финале Никаноров выступит против пакистанца Али Ажар. Трехкратный чемпион мира Павел Черноградский из Якутска в своем традиционном весе до 90 кг не оставил шансов никому из троих соперников и идет к своему четвертому золоту. Но ему нужно победить представителя Кыргызстана Русланбека уулу Чыныбека.

Семен Ануфриев из Усть-Алданского улуса в категории до 75 кг испытал ряд сложных соперников, но всё же прорвался в финал, где ему противостоит представитель Узбекистана Лазизбек Абдурахмонов.

Единственное поражение во второй день чемпионата из россиян познала Наталья Черноградская. Она не смогла победить Дилбару Аманканову из Кыргызстана, которая сразится за золотую медаль. Якутянка оспорит третье место против Дзияны Корчинской из Белоруссии. В весе до 65 кг борьба идет по круговой системе, где Россию представляет Норайаана Трофимова из Амгинского улуса. Ее основной соперницей станет обладательница прошлогоднего Кубка мира Дилбара Нуржанова из Кыргызстана. Финальные схватки второго соревновательного дня начнутся с 15 часов в спорткомплексе «Триумф» в Якутске. Напомним, в чемпионате мира по мас-рестлингу в Якутске участвуют спортсмены из более 40 стран.