Пятеро победителей арххакатона поедут в Нидерланды

Они работали над реновацией Дома дружбы народов им. Кулаковского.

На протяжении пяти интенсивных дней 11 архитекторов, три дизайнера и пять программистов работали над реновацией Дома дружбы народов им. Кулаковского в рамках первого в Якутии архитектурного хакатона. В их задачу входило создать концепцию веб-сайт, приложение для смартфонов и разработать эскизный проект реконструкции Дома культуры для более современного привлекательного вида здания для развития туризма, образования, экономики, культуры и социальных связей Якутска.

Первый архитектурный хакатон организовал Центр компетенций по вопросам городской среды «LETO» при поддержке Управления архитектуры и градостроительства при главе РС (Я). Победителей ждет поездка в Нидерланды.

«Победителей выбирали не по командной оценке. Прежде всего мы выбирали по личностным качествам – умению раскрыться, показать свои способности и с готовностью дальше работать», — поделилась главный архитектор РС(Я) Ирина Алексеева.

«Над проектом ребятам помогали приглашенные эксперты со сферы образования, культуры, туризма и экономики. Они вводили в курс дела по финансам, объясняли значение исторических зданий Домов и Дворцов Культуры в Якутии и, всех собрав, проводили экскурсию по Дому дружбы народов. Ребята лазили даже на чердаке», — рассказывает руководитель Центра компетенции по развитию городской среды «LETO» Мария Скрябина.

Что представляет собой на сегодня Дом дружбы народов? Внешний облик как зеркальное отражение соседнего Дома быта, на котором яркие рекламные вывески и щиты закрывают унылое серое здание. Визитная карточка ДК в форме орнамента изображен на лицевой части здания, нарисован на креслах зрительного зала, но при этом он не отвечает своему функционалу.

При этом Дом дружбы ежегодно посещают 3,5 миллиона зрителей. Все три этажа задействованы под клубы по интересам, любительским объединениям, танцевальным и многонациональным коллективам, коллективам самостоятельного народного творчества, театральным, хореографическим, оркестрам духовых инструментов, фольклорным коллективам и многим другим

Благодаря рабочему дизайн-проекту, созданному на протяжении пяти дней 11 архитекторами, тремя дизайнерами и пятью программистами, все сегодняшние проблемы могут решиться.

Главной задачей для ребят стало сохранение уникального и первоначального советского архитектурного вида, который также способствовал бы уменьшению коммунальных расходов.

Символику предложено сменить на аббревиатуру «ДОМ». Под общим домом («Д») собрались многонациональные народы («О» — символ дружбы между разной нацией), чтобы вместе работать и дружить (два треугольника, составляющую букву «М», представляют дружбу). Этот символ потом в дальнейшем будет использоваться в уникальном мерче, который будет продаваться только в Доме Культуры на сувенирной лавке. В дальнейшем она станет катализатором для развития. В коллекции лавки будут представлены не только сувениры из Якутии, но и других стран.

Ребята в самом проекте здания предложили убрать перегородки, которые делят этажи на бесчисленные маленькие кабинеты и залы. Больше сделать акцент посещений залов по таймингу. Так с появлением четкого расписания отпадет необходимость в узких маленьких пространствах. Вокруг здания газоны отдать под парковку, а зеленую зону сделать внутри дворика. В П-образной конструкции здания есть пустующее место, которое могло бы послужить уютным и зеленым сквером.

Первый этаж отдали для зоны отдыха с кафе, зоне ожидания родителям и посетителям. В каждом из них есть столы и стулья, розетки, чтобы взрослые могли поработать на ноутбуках. Также выделили место для библиотеки с небольшим количеством литературы.

На втором этаже в середине мраморного зала предложено установить многофункциональную лестничную конструкцию. На ней можно посидеть и насладиться с одной стороны мозаикой советского времени, с другой – с панорамного окна на улицу. Или лестничную конструкцию можно использовать как выставочную или зону для лекций.

Самый красивый, просторный и светлый третий этаж передается администрации Дома культуры. Тем людям, которые больше всех проводят время здесь.

Ребятами также предложено поменять кардинально сайт. Он соответствует стандартам и нормативам общественной организации, но для посетителей не привлекателен.

Помимо Дома Культуры ребятами создан вариант общего сайта для всех Домов культуры по Якутии. Всего их насчитывается 598. Задача – объединить их в один сайт с целью удобства для жителей и туристов, а также с помощью рейтинга определять, какое из зданий требует реконструкции и больше взаимодействует с населением. С помощью личного кабинета сотрудник вводить информацию о предстоящих событиях, а затем турист, составляющий свой маршрут по Якутии, узнает о них. С помощью мобильного приложения составляется график культурных мероприятий, при желании за платную услугу может заказать обряд очищения, записаться на мастер-класс или лекцию.

«В ходе работы над Домом Дружбы народов выяснилось, что подобных типовых зданий в России насчитывается 28. Однако до сегодня качественных реноваций не было проведено ни разу! И эта масштабная проделанная работа может стать пилотным проектом», — поделилась тьютор Дарья Наугольнова, соучредитель VISOTA, основатель DVN architect.

Победители архитектурного хакатона:

1. Марк Григорьев — программист

2. Ирина Лебедева — график-дизайнер

3. Ульяна Григорьева — архитектор-практик

4. Иванна Багынанова — архитектор-студент.

5. Алексей Николаев — архитектор-практик.

Первый архитектурный хакатон показал настолько многофункциональными и прибыльными могут стать Дома культуры при правильном подходе работы, преображений внутри помещений. В дальнейшем концепция проекта будет принята за основу при капитальном ремонте здания, который находится на балансе Министерства по внешним связям и делам народов РС (Я).