18.12.2021
01:07
44

Без рубрики

Пятерка отстающих районов по вакцинации в Якутии

По данным на 17 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 71,14% взрослых жителей, в городе Якутске — 74,70 %.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Среднеколымский, Момский, Нижнеколымский и Верхнеколымский районы. В пятерке отстающих – Верхневилюйский, Олекминский, Мирнинский, Намский и Чурапчинский районы.

1.         Аллаиховский район — 94,76

2.         Среднеколымский район — 91,85

3.         Момский район — 91,50

4.         Нижнеколымский район — 90,93

5.         Верхнеколымский район — 89,49

6.         Жиганский район — 86,39

7.         Абыйский район — 83,02

8.         Ленский район — 80,90

9.         Оленекский район — 78,54

10.       Оймяконский район — 77,37

11.       Усть-Янский район — 76,95

12.       Алданский район — 76,75

13.       Нюрбинский район — 75,63

14.       Усть-Майский район — 75,53

15.       Якутск— 74,70

16.       Анабарский район — 73,58

17.       Верхоянский район — 72,39

18.       Томпонский район — 71,24

19.       Вилюйский район — 71,18

20.       Хангаласский район — 71,10

21.       Эвено-Бытантайский район — 70,88

22.       Булунский район — 70,57

23.       Таттинский район — 69,57

24.       Мегино-Кангаласский район — 68,94

25.       Сунтарский район — 68,00

26.       Горный район — 66,43

27.       Кобяйский район — 66,15

28.       Усть-Алданский район — 65,43

29.       Нерюнгринский район — 64,01

30.       Амгинский район — 63,30

31.       Верхневилюйский район — 62,34

32.       Олекминский район — 62,30

33.       Мирнинский район — 62,23

34.       Намский район — 61,00

35.       Чурапчинский район — 56,03.

Фото: Андрея Сорокина.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх