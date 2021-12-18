Пятерка отстающих районов по вакцинации в Якутии

По данным на 17 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 71,14% взрослых жителей, в городе Якутске — 74,70 %.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Среднеколымский, Момский, Нижнеколымский и Верхнеколымский районы. В пятерке отстающих – Верхневилюйский, Олекминский, Мирнинский, Намский и Чурапчинский районы.

1. Аллаиховский район — 94,76

2. Среднеколымский район — 91,85

3. Момский район — 91,50

4. Нижнеколымский район — 90,93

5. Верхнеколымский район — 89,49

6. Жиганский район — 86,39

7. Абыйский район — 83,02

8. Ленский район — 80,90

9. Оленекский район — 78,54

10. Оймяконский район — 77,37

11. Усть-Янский район — 76,95

12. Алданский район — 76,75

13. Нюрбинский район — 75,63

14. Усть-Майский район — 75,53

15. Якутск— 74,70

16. Анабарский район — 73,58

17. Верхоянский район — 72,39

18. Томпонский район — 71,24

19. Вилюйский район — 71,18

20. Хангаласский район — 71,10

21. Эвено-Бытантайский район — 70,88

22. Булунский район — 70,57

23. Таттинский район — 69,57

24. Мегино-Кангаласский район — 68,94

25. Сунтарский район — 68,00

26. Горный район — 66,43

27. Кобяйский район — 66,15

28. Усть-Алданский район — 65,43

29. Нерюнгринский район — 64,01

30. Амгинский район — 63,30

31. Верхневилюйский район — 62,34

32. Олекминский район — 62,30

33. Мирнинский район — 62,23

34. Намский район — 61,00

35. Чурапчинский район — 56,03.