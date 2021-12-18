Пятерка отстающих районов по вакцинации в Якутии
По данным на 17 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 71,14% взрослых жителей, в городе Якутске — 74,70 %.
Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Среднеколымский, Момский, Нижнеколымский и Верхнеколымский районы. В пятерке отстающих – Верхневилюйский, Олекминский, Мирнинский, Намский и Чурапчинский районы.
1. Аллаиховский район — 94,76
2. Среднеколымский район — 91,85
3. Момский район — 91,50
4. Нижнеколымский район — 90,93
5. Верхнеколымский район — 89,49
6. Жиганский район — 86,39
7. Абыйский район — 83,02
8. Ленский район — 80,90
9. Оленекский район — 78,54
10. Оймяконский район — 77,37
11. Усть-Янский район — 76,95
12. Алданский район — 76,75
13. Нюрбинский район — 75,63
14. Усть-Майский район — 75,53
15. Якутск— 74,70
16. Анабарский район — 73,58
17. Верхоянский район — 72,39
18. Томпонский район — 71,24
19. Вилюйский район — 71,18
20. Хангаласский район — 71,10
21. Эвено-Бытантайский район — 70,88
22. Булунский район — 70,57
23. Таттинский район — 69,57
24. Мегино-Кангаласский район — 68,94
25. Сунтарский район — 68,00
26. Горный район — 66,43
27. Кобяйский район — 66,15
28. Усть-Алданский район — 65,43
29. Нерюнгринский район — 64,01
30. Амгинский район — 63,30
31. Верхневилюйский район — 62,34
32. Олекминский район — 62,30
33. Мирнинский район — 62,23
34. Намский район — 61,00
35. Чурапчинский район — 56,03.
+7 (999) 174-67-82