Пятерка отчаянных ринулись на лыжах из Якутска в Тикси

14 марта с местности «Улуу Тоҕой» близ Табаги состоялся старт лыжно-пешего похода, который завершится в поселке Тикси.

Пятерка отважных лыжников, уроженцев Булунского района, планируют добраться до конечной точки в день празднования Дня Победы — 9 мая, чтобы с честью встретить это долгожданное событие.

Они стало быть сверхчеловеки

В Якутии лыжный десант движется по экстремальному маршруту лыжного перехода Якутск-Тикси через Усть-Алданский, Томпонский, Верхоянский, Булунский улусы.

Бросив взгляд на график их следования, волосы встают дыбом. Это невозможно. Это дерзкий и отчаянный вызов, брошенный самой природе. Арктика не прощает ошибок. Они стало быть сверхчеловеки, раз решились на такой подвиг.

Более 2 тысяч километров по заснеженной тайге, горным перевалам, ручьям на которых образовываются наледи и арктической тундре, где постоянно дуют ледяные ветры.

Это сложнейший маршрут. На такое никто просто так не решится.

Инициатор лыжного десанта Раиса Маркова, председатель Булунского землячества отметила: “Наши храбрые лыжники посвящают этот переход 90-летию Булунского улуса и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне”.

Это пример мужества и несгибаемой воли

Лыжники намерены пробыть в пути в течение около двух месяцев. Сложно представить, как они будут идти, подкрепляться, отдыхать под открытым небом. Температура в это время опускается до -30°, -35°С. Они движутся на север, где значительно холоднее чем в центральной части Якутии.

Невольно вспоминаются экспедиции Амундсена и Скотта на южный полюс по Антарктиде. Чуть более века назад они проделали путь при схожих обстоятельствах. Роберт Скотт так и не вернулся из той экспедиции. Их пример настоящего мужества, непоколебимой воли к победе, упорства и умения преодолевать препятствия, несмотря ни на что, подвигли наших современников совершить поход Якутск-Тикси.

Нам всем вселяет надежду на благополучный исход этого дерзкого десанта то, что большая часть маршрута наших смельчаков пролегает по зимникам, и через каждые 2-3 сутки они добираются до населенных пунктов. А в каждом поселке и наслегах по пути следования при поддержке Региональной общественной приемной Партии «Единая Россия» для них будут подготовлены места ночевки и медицинский осмотр.

Подготовка. Снаряжение. В путь

В Министерстве спорта Якутии отметили что, все пятеро спортсменов прошли специальную подготовку и получили медицинское освидетельствование. За плечами каждого из них множество лыжных пробегов. Они все уроженцы Булунского района. Руководитель группы Валерий Самойлов – отличник образования Якутии, отличник физической культуры Якутии, почетный гражданин Булунского улуса. Наставник группы Семен Шамаев – отличник народного просвещения, почетный ветеран системы образования Якутии, ветеран спорта РСФСР, ветеран спорта Республики Саха (Якутия).

Состав десанта:

Самойлов Валерий 1960 г.р. – руководитель группы,

Голиков Иван 1968 г.р.,

Кириллин Максим 1988 г.р.,

Самойлов Василий 1989 г.р.,

Шамаев Сим 1993 г.р.

Снаряжение – лыжи, тестовая одежда для тяжелых климатических условий, палатки, спальные мешки, продовольствие. Это минимум, что можно было взять на такой долгий путь. «Лыжный переход Якутск-Тикси – это экстремальный переход в составе пяти наших опытных лыжников. Представьте себе, они будут идти пешком, печи у них нет, будут ночевать в палатках. Идти они будут почти два месяца», — рассказал на пресс-конференции в канун старта председатель Булунского районного совета депутатов Аркадий Алексеев. Многие с восхищением смотрят на мужество этих простых парней, которые на голом энтузиазме, патриотизме решились совершить сложнейшее путешествие длиной 8 недель.

Весь световой день с начала старта они провели в пути по Долине Туймаада с местности «Улуу тоҕой» вблиз Табаги до пригородного поселка Тулагино. Вечером благополучно дошли до места отдыха и переночевали в сельском клубе.

15 марта ровно в 8:00 лыжный десант ринулся покорять величайшую реку Лена и засветло, достигнув правого берега реки, дошел до села Соттинцы Усть-Алданского улуса.