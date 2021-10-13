Пять золотых медалей на мастерском турнире в Хабаровске

Якутские борцы успешно выступили на традиционном Всероссийском турнире «Ерофей Хабаров-2021» — сообщает Sportyakutia.ru

В Хабаровск съехались более ста борцов из 10 регионов России. В составе сборной команды Республики Саха (Якутии)под руководством Станислава Захарова выступили 16 якутян.

Тренер сообщил, что спортсмены завоевали пять золотых и четыре бронзовые медали.

Чемпионами в своих весовых категориях стали Александр Иванов (61 кг), Вальтер Владимиров (70 кг), Одун Сергеев (79 кг), Алексей Ефимов (86 кг) и Эдуард Максимов (125 кг).

Бронзовые медали завоевали Валентин Бурнашев (57 кг), Василий Яковлев (65 кг), Сергей Николаев (92 кг) и Кузьма Сивцев (125 кг).

По словам Станислава Захарова, далее команда отправится в Благовещенск, где с 15 по 17 октября пройдет Всероссийский турнир памяти Ковалева. После турнира на Амуре, спортсмены поедут на первенство России памяти Бесика Кудухова в Краснодар.