Пять якутских фильмов рекордсменов

Якутия по праву считается флагманом регионального кинопроизводства. Ежегодно в республике выпускается порядка 10 лент. Еще в далеком 1990 году в республике было создано Творческое объединение «Северфильм», ставшее основой для создания двумя годами позже Государственной национальной кинокомпании «Сахафильм». За эти годы кинокомпанией было выпущено более 120 фильмов. Однако есть несколько картин, которые являются первыми в той или иной области.

Первым якутским полнометражным фильмом является картина «Орто Дойду» («Срединный мир») режиссера Алексея Романова («Сахафильм»). Фильм вышел в 1993 году и входит в «золотую коллекцию» якутского кино. Фильм был показан в США, Венгрии, Турции, Франции, Финляндии и в России.

Первый якутский фильм заслуживший высокую кинонаграду — «Тойон кыыл» («Царь-птица») режиссера Эдуарда Новикова («Сахафильм»). Фильм вышел в 2018 г. Именно это картина завоевала Главный приз XXXX Московского международного кинофестиваля — «Золотого святого Георгия». Что стало триумфом якутского кинематографа и вывело республику на новый уровень в киноиндустрии.

Безусловным лидером проката среди якутских фильмов является «Агент Мамбо» режиссера Алексея Амбросьева младшего. Фильм вышел в 2019 году и собрал 16 млн 400 тысяч рублей, по данным ЕАИС. Затраты на производство составили всего 1 млн 700 тыс.

Самым масштабным якутским фильмом является историческая лента «Тыгын Дархан» режиссера Никиты Аржакова. Год выхода – 2020-ый. Рекордное количество массовки, реквизита и костюмов, специально построенные декорации и все это скрупулезно воссоздано с помощью научных консультантов фильма. Фильм «Тыгын Дархан» — визуальный музей истории Якутии. Картину снимали два года на территории 11 районов и 14 населенных пунктов Якутии. Было создано 3 тысячи костюмов и более 200 уникальных декораций. В съемках приняли участие более 10 тысяч человек. Бюджет картины составил более 250 млн руб, на которые было приобретено оборудование для съемок, которое сейчас используют кинематографисты Якутии для съемок других фильмов, а также на организации звукозаписывающей студии в павильоне «Сахафильма».

Фильм рекордсмен по количеству кинонаград и признанию критиков — «Надо мною солнце не садится» («Сахафильм») режиссера Любови Борисовой. Эта добрая картина 2019 года выпуска собрала более 20 кинонаград и номинаций.

Полный список кинонаград:

41-й Московский международный

— Премия международной организации NETPAC (Сеть продвижения азиатского кино)

— Приз зрительских симпатий 41-го Московского международного кинофестиваля

3-й Международный арктический кинофестиваль «Золотой Ворон»

—Приз жюри международного конкурса полнометражных игровых фильмов

22-й Шанхайский международный кинофестиваль

Программа THE BELT AND ROAD FILM WEEK

Приз зрительских симпатий

Приз за лучший фильм по мнению средств массовых информаций

XV Евразийский международный кинофестиваль

— Специальный приз жюри

XXI Шукшинский кинофестиваль

— Гран-при

XXVII Фестиваль российского кино «Окно в Европу»

— 3 место в конкурсе «Выборгский счет»

IV Международный кинофестиваль «Серебряный Акбузат»

— Гран-при

— Лучший фильм в программе «Социальное и мотивационное кино»

18-й Байкальский международный кинофестиваль им.В.Распутина «Человек и природа»

— Лучший игровой фильм

Азиатский международный кинофестиваль

Лучший фильм

Лучший актер

Фестиваль Восточно-Европейского кино в Котбусе (Германия)

— Приз Международной федерации кинопрессы FIPRESCI

— Приз зрительских симпатий

Премия Киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона:

Приз «Культурное разнообразие под патронажем ЮНЕСКО»

— Номинант

Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремии