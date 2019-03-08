Пять якутских борцов вышли в полуфинал турнира Романа Дмитриева

Пять якутских спортсменов вышли в полуфинал турнира по вольной борьбе имени Романа Дмитриева, который проходит в Якутске в центре спортивной подготовки «Триумф», сообщил телеканалу «Якутия 24» пресс-секретарь Федерации спортивной борьбы республики Николай Бястинов.

По итогам предварительных схваток пять якутских борцов Айсиэн Винокуров, Петр Копылов, Михаил Васильев (все 57 кг), Алексей Данилов (65 кг) и Андрей Аронов (97 кг) вышли в 1/2 финала и имеют шансы на медали высшей пробы.

В первый день на ковер вышли представители весовых категорий 57, 65, 74, 86 и 97 кг.

Полуфиналы пройдут сегодня, 8 марта, с 18 до 20 часов по якутскому времени.

57 кг

Петр Копылов (Россия-Саха) — Ч.Кужугет (Россия-Тыва)

Айсиэн Винокуров (Россия-Саха) — Михаил Васильев (Россия-Саха)

65 кг

Алексей Данилов (Россия-Саха) — Муслим Сайдуллаев (Россия-Чечня)

Курбан Шираев (Россия-Дагестан) — Николай Грамзес (Молдова)

74 кг

Дмитрий Куприн (Россия) — Адам Юсупов (Россия)

Адилхан Амирханулы (Казахстан) — Бат-Эрденэ Бямбасурэн (Монголия)

86 кг

Константин Пшеничников (Россия) — Алексей Пархоменко (Белоруссия)

Саграб Исаев (Россия) — Ярослав Ядковский (Белоруссия)

97 кг (по круговой системе)

Андрей Аронов (Россия-Саха) — Адам Бетербиев (Россия)

Даниэль Керквлит (США) — Коля Харутюнян (Армения)