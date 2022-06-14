Пять якутских боксеров выиграли первые бои в ринге чемпионата ДВФО

В Якутске стартовал чемпионат ДВФО по боксу среди мужчин.

Вчера, 13 июня во дворце спорта «50 лет Победы» стартовал чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу. Отборочный к чемпионату России зональный турнир завершится в пятницу финальными поединками. Всего в чемпионате принимают участие 69 мастеров кожаной перчатки из 7 регионов ДВФО.

В первый день чемпионата в ринг вышли одиннадцать воспитанников якутской школы бокса. Пятеро из них одержали победы и продолжат борьбу за медали, пробившись в следующую стадию:

В весовой категории до 63,5 кг очень яркую победу одержал многократный чемпион республики и ДВФО Айтал Дьяконов. За явным преимуществом во 2 раунде он победил Виктора Бадмаева из Бурятии.

В весовой категории до 54 кг в противостоянии двух боксеров из Якутии Сирожидина Абдулкадирова и Игоря Федотова уверенную победу со счетом 5:0 одержал боксер из синего угла Абдулкадиров. В этом же весе три якутских боксера не смогли миновать стартовый барьер. Валентин Платонов уступил Денису Палшину из Сахалина, Дмитрий Оспиов проиграл Александру Дугаржапову из Забайкальского края, а Александр Исаков – Альберту Гатауллину из Бурятии.

В весовой категории до 57 кг мастер спорта Росси, трехкратный чемпион Дальнего Востока Михаил Варламов по очкам 5:0 оказался сильнее Евгения Таскина из Забайкалья. А Кирилл Эверстов единогласным решением выиграл у своего земляка Василия Иванова. В этом же весе мастер спорта Ян Алексеев убедительно выиграл у Константина Кубарева из Сахалина.

В категории до 67 кг победы одержали Вадим Трушников (Хабаровск), Александр Мыдыгмаев (Забайкальский край), Евгений Краснов (Хабаровск).

Сегодня, 14 июня в ринге дворца спорта «50 лет Победы» пройдут еще 12 двендацать поединков. Скрестят перчатки боксеры весовых категорий до 54, 60 и 71 кг. Ожидаем выступление семи представителей от Республики Саха (Якутия).