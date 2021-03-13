13.03.2021
18:00
137
Общество
Пять якутских академиков о сути научного поиска
С целью популяризации науки в нашем уникальном регионе в содружестве с АН РС (Я) мы готовим выпуски с участием действительных членов академии.
Серию «Академия 2.0» продолжает разговор о сути научного поиска. Тема направлена прежде всего на молодежь. В современном потребительском мире она, обладая спонтанной идентичностью, дезориентирована, но рано или поздно возникнет потребность в социокультурной модернизации, осуществить которую без института реальной науки просто невозможно.
Приоритет науки в думающем государстве всегда остается на первых позициях. Пять академиков высказались по данному вопросу.
Приятного просмотра!
Фото: автора
Источник: Алексей Пудов
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