Пять якутских академиков о сути научного поиска

С целью популяризации науки в нашем уникальном регионе в содружестве с АН РС (Я) мы готовим выпуски с участием действительных членов академии.

Серию «Академия 2.0» продолжает разговор о сути научного поиска. Тема направлена прежде всего на молодежь. В современном потребительском мире она, обладая спонтанной идентичностью, дезориентирована, но рано или поздно возникнет потребность в социокультурной модернизации, осуществить которую без института реальной науки просто невозможно.

Приоритет науки в думающем государстве всегда остается на первых позициях. Пять академиков высказались по данному вопросу.

Приятного просмотра!