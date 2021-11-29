Пять школ Якутска перевели на дистанционку

Дистанционное обучение для всех образовательных учреждений Якутска вводиться не планируется, об этом ЯкутияDaily сообщил начальник Управления образования города Алексей Семенов. «На данный момент порог заболеваемости ОРВИ и коронавирусом среди учащихся города не превышен. Полностью на дистанционном обучении находятся пять школ – 30-я, 20-я, 3-я, 27-я и вторая Мархинская», — рассказал Алексей Семенов. При этом полностью очно в Якутске работают восемь образовательных учреждений и 40 — в смешанном формате. Что касается детских садов, то из 664 групп на карантине находятся 100. Из них 24 закрыты по коронавирусу, 76 — по превышению эпидпорога по ОРВИ. Напомним, дистанционное обучение для классов школ или карантин для групп детских садов вводятся при достижении 20% заболеваемости ОРВИ или хоть одном заболевшем коронавирусом ученике или сотруднике.