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25 февраля 2019, 12:49
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Пять шагов к спецсчету на капитальный ремонт

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) объясняет как открыть спецсчет для накопления средств на капремонт многоквартирного дома:

Шаг 1. Найти свой дом в программе капремонта

В первую очередь необходимо найти свой дом в перечне многоквартирных домов, которые вошли в региональную программу капитального ремонта. Информация на сайте: http://fondkr.ru

Если дом включен в региональную программу капремонта, средства жителей направляются на счет регоператора и расходуются в соответствии с краткосрочными планами. Есть желание перейти от общей копилки на собственный счет дома? Тогда переходим ко второму шагу.

Шаг 2. Провести общее собрание собственников

Инициатором собрания может стать Управляющая компания,  совет многоквартирного дома, председатель ТСЖ или ЖСК или инициативная группа из числа собственников.

Шаг 3. Составить протокол решения общего собрания собственников

В протоколе нужно указать несколько моментов. Определить размер  ежемесячного взноса, перечень работ и услуг по капремонту. Обязательно нужно указать владельца специального счета. Образец на сайте: http://fondkr.ru

Шаг 4. Выбрать банк для открытия счета

Специальный счет можно открыть в банках: «ВТБ 24», «ПАО Сбербанк», «Россельхозбанк», «Газпромбанк», «Альфа-банк».

Шаг 5. Уведомить об открытии спецсчета

В течение пяти дней после открытия счета в банке необходимо направить в госжилинспекцию по адресу: г. Якутск, ул. Аммосова 8 справку из банка вместе с копией протокола общего собрания собственников. Также необходимо отправить уведомление регоператору.

 

Источник: Пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия).
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