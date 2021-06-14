Пять районов Якутии под особым вниманием МЧС

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действуют 18 природных пожаров, за сутки ликвидировано 3. На тушение было задействовано 1073 человека и 121 единица техники. Продолжается проведение профилактических мероприятий, в течение суток проинструктировано о мерах пожарной безопасности 274 человека и составлено 4 протокола об административном правонарушении.

Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. По данным Якутского управления гидрометеослужбы и Роспотребназора по Республике Саха (Якутия), за сутки на территории региона отработано и исследовано 9 проб атмосферного воздуха на территории 4 районов. Превышений ПДК не зарегистрировано. Жалоб от населения по поводу задымленности не поступало.

На особом контроле регионального управления МЧС России находится обстановка в Верхневилюйском, Нюрбинском, Олекминском, Сунтарском и Томпонском районах, где зарегистрировано 7 очагов, на общей площади с момента обнаружения 15 445 га. Для защиты населенных пунктов задействованы пожарные и спасатели МЧС России, огнеборцы Государственной противопожарной службы Якутии, лесопожарные формирования и местное население. Проведены работы по тушению отдельных очагов и дым точек водой, встречный отжиг у н.п. Хандыга, окапывание ручным орудием и увеличение минерализованной полосы. В Нюрбинском районе привлекался самолет Бе-200, произведено 29 сбросов и слито 215 тонн воды.