Пять предприятий Якутии станут участниками нацпроекта

Якутия вошла в число 23-х субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» ранее установленного срока.

Так, с 2020 года пять предприятий республики в рамках реализации нацпроекта начнут самостоятельно внедрять мероприятия по повышению производительности труда. Первыми на территории республики реализацию национального проекта начнут АО «Авиакомпания «Якутия», АО «Аэропорт «Якутск», АО «АК «Железные дороги Якутии», АО «АК «Полярные авиалинии» и АО «Якутская птицефабрика».

К 2024 году в республике планируется довести число предприятий участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» до 39, из них 31 предприятие начнет внедрять мероприятия по повышению производительности труда самостоятельно, 8 – под управлением Федерального центра компетенций.

Министерство экономического развития России уточняет, что региональные власти вправе привлекать консультантов на коммерческой основе для внедрения мероприятий по повышению производительности труда на самостоятельных предприятиях. При этом расходы на консультантов компенсируются из федерального бюджета. По оценке сотрудников Федерального центра компетенций, в 2020 году объем данного финансирования составит порядка 2 — 2,5 млн. рублей на предприятие.

Отметим, что в сентябре текущего года между Правительством Якутии и Министерством экономического развития России подписано соглашение о сотрудничестве в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости населения. В соответствии с подписанным соглашением предприятия – участники должны повысить производительность труда не менее чем на 10%, 15% и 30% по результатам первого, второго и третьего годов участия в нацпроекте.

Следующим шагом для Республики Саха (Якутия) для участия в реализации нацпроекта станет подписание соглашения о реализации на территории республики федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» с Федеральным центром компетенций посредством системы «Электронный бюджет». После подписания соглашения будет сформирован и утвержден паспорт регионального проекта в системе «Электронный бюджет».

В целях подготовки предприятий-участников к началу внедрения мероприятий по повышению производительности труда, Министерством экономики РС (Я) совместно с ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС (Я)» проведена серия рабочих совещаний, на которых рассмотрены вопросы внедрения мероприятий нацпроекта, организации обучения программам управленческих навыков для повышения производительности труда и возможные виды поддержки со стороны Республиканского центра компетенций.

Кроме того, проведено обучение руководителей и управленческого звена предприятий-участников инструментам повышения производительности труда и управлению организационными трансформациями, в целях повышения их квалификации в связи с модернизацией производства, направленной на повышение производительности труда.

В октябре-ноябре планируется обучение экспертов Республиканского центра компетенций, а также внутренних тренеров предприятий-участников нацпроекта в сфере производительности труда по программам «Основы бережливого производства и повышения эффективности» и «Оптимизация процессов».