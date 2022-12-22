Пять поводов для гордости за Якутию

Чем гордятся школьники республики выявили организаторы конкурса «Смотри, это Россия!»

Организаторы всероссийского патриотического проекта «Смотри, это Россия!» рассказали, чем гордятся школьники Якутии. В рамках конкурса ребята снимали видеооткрытки о своей малой родине и отправляли их ребятам из других регионов. В проекте приняли участие более 27 тысяч человек из всех 89 субъектов страны. Конкурсная комиссия выделила топ-5 тем, которые чаще всего фигурировали в работах юных якутян. В их числе традиции, природные богатства, знаменитые уроженцы Якутии, а также школы, университеты и молодёжные проекты региона.

Организаторы конкурса отсмотрели 2440 видеороликов, присланных школьниками со всей страны. Предпочтения якутян оказались распределены следующим образом:

Уникальность традиций и обычаев (включая якутский праздник Ысыах, музыкальный инструмент хомус, историю национальных костюмов); Природные богатства (северное сияние, алмазы, уникально низкие температуры, в том числе на полюсе холода – Оймяконе); Уроженцы Якутии (первый президент республики, герои Советского Союза и России, прославленные оленеводы, представители других профессий); Достопримечательности региона (памятники, театры, музеи, в особенности Музей мамонта); Возможности для развития молодёжи (школы и выдающиеся люди, в честь которых они названы, международные спортивные игры «Дети Азии», университеты и их выпускники).

По мнению главы Якутии Айсена Николаева, возможность напрямую рассказать сверстникам о преимуществах родной республики – одна из наиболее эффективных форм патриотического воспитания.

«Патриотизм начинается с малого – с умения оценить тот труд, который был вложен предками в процветание родной земли, с трепетного отношения к культурному и историческому наследию. Все эти качества наши ребята проявили в своих работах в полной мере. Но что важнее, через такие инициативы как конкурс «Смотри, это Россия!» дети делятся со сверстниками из разных концов страны не только знаниями, но и искренними эмоциями. Эти теплые чувства к своей малой родине и стране останутся в их сердцах навсегда», – подчеркнул Николаев.

Напомним, в нынешнем году проект «Смотри, это Россия!» проводится в третий раз. Более 1500 видеороликов, прошедших модерацию, размещены на сайте проекта (https://lookitsrussia.ru/golosovanie/), лучших из них выберут интернет-голосованием, а имена победителей станут известны 21 декабря. Тогда же определятся лауреаты и по 11 дополнительным партнёрским номинациям. В нынешнем году в число партнеров проекта вошли Комитет по науке, образованию и культуре Совета Федерации РФ, Министерство просвещения и Министерство культуры России, Росмолодежь, Ассоциация волонтерских центров, платформа «Россия – страна возможностей», Российское общество «Знание», Агентство стратегических инициатив, а также Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия).