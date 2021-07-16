Пять населенных пунктов Якутии – все еще в опасности

В восьми районах Якутии сохраняется высокие классы пожароопасности, в зоне задымления – 30 населенных пунктов.

Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Хангаласского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 177 очагов природных пожаров. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов от перехода огня природных пожаров.

За сутки в Мирнинском, Горном, Оймяконском и Хангаласском районах были задействованы специалисты регионального управления МЧС России.

Сотрудниками проведена работа по прокладке и расширению минерализованных полос вдоль н.п. Терют, Кюерелях, Дикимдя, Кептин и Сюльдюкар, а также тушение отдельных очагов по периметру пожаров.

Авиацией МЧС России производилась переброска личного состава подразделений на природные пожары и тушение кромки пожаров в Мирнинском районе, произведено 44 сброса и слито 348 тонн воды. В целом за сутки на природных пожарах было задействовано 2 142 человека и 283 единицы техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС.

«На территории 8-ми районов Якутии сохраняются высокие классы пожарной опасности. Сегодня аэромобильные группировки продолжат свою работу на территории Мирнинского, Горного и Оймяконского районов. В готовности к применению 4 борта авиации МЧС России, которые будут задействованы в Мирнинском и Хангаласском районах», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. Управлением Роспотребнадзора по РС (Я) и Якутским управлением гидрометеослужбы продолжается лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест. За сутки исследовано 132 пробы атмосферного воздуха на территории 7-ми районов и в г. Якутск. По данным космического мониторинга Главного управления ЦУКС и взаимодействия с органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС, в зону задымления попадает 30 населенных пунктов на территории Горного, Намского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Мирнинского, Кобяйского, Нюрбинского, Таттинского Хангаласского районов и в г.Якутск.