Пять лет дали якутянину за сбыт наркотиков

В Алданском районе за покушение на сбыт наркотиков к 5 годам лишения свободы осужден местный житель

Прокуратура Алданского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в составе организованной группы).

В суде установлено, что подсудимый войдя в состав организованной группы, в целях получения прибыли от систематического сбыта потребителям наркотических средств, в период с 01 мая по 23 ноября 2021 года получая партии наркотиков раскладывал их по тайникам на территории г. Алдан. Его незаконные действия пресечены сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.