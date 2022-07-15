Пять лесных пожаров ликвидировали за сутки в Якутии

На утро 15 июля в республике действуют 44 лесных пожара.

За сутки в Якутии обнаружено три новых лесных пожара Вилюйском и Верхоянском районах, еще один зафиксирован на землях иных категорий в Оймяконском районе, ликвидировано пять.

По данным республиканского оперативного штаба, на утро 15 июля в республике действуют 44 лесных пожара, общая площадь которых составляет 46 092,5 га:

15 一 в Усть-Майском районе;

8 一 в Алданском районе;

7 一 в Мирнинском районе;

по 3 一 в Нерюнгринском и Вилюйском районах;

по 2 一 в Жиганском и Оленекском районах;

по 1 一 Среднеколымском, Оймяконском, Момском, Верхоянском районах.

Ликвидированы пять очагов в Алданском, Нерюнгринском, Эвено-Бытантайском, Оймяконском районах. Пожары в регионе тушат более 730 человек. Это сотрудники сотрудники Авиалесоохраны, лесопожарной службы, добровольцы из числа местного населения. Задействовано 20 единиц техники.

В аналогичную дату прошлого года в Якутии действовал 251 лесной пожар на общей площади более 1,5 млн га.