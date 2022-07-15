Якутия
Пять лесных пожаров ликвидировали за сутки в Якутии
На утро 15 июля в республике действуют 44 лесных пожара.
За сутки в Якутии обнаружено три новых лесных пожара Вилюйском и Верхоянском районах, еще один зафиксирован на землях иных категорий в Оймяконском районе, ликвидировано пять.
По данным республиканского оперативного штаба, на утро 15 июля в республике действуют 44 лесных пожара, общая площадь которых составляет 46 092,5 га:
15 一 в Усть-Майском районе;
8 一 в Алданском районе;
7 一 в Мирнинском районе;
по 3 一 в Нерюнгринском и Вилюйском районах;
по 2 一 в Жиганском и Оленекском районах;
по 1 一 Среднеколымском, Оймяконском, Момском, Верхоянском районах.
Ликвидированы пять очагов в Алданском, Нерюнгринском, Эвено-Бытантайском, Оймяконском районах. Пожары в регионе тушат более 730 человек. Это сотрудники сотрудники Авиалесоохраны, лесопожарной службы, добровольцы из числа местного населения. Задействовано 20 единиц техники.
В аналогичную дату прошлого года в Якутии действовал 251 лесной пожар на общей площади более 1,5 млн га.
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