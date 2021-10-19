Пять кандидатов на выборах главы Мирнинского района

На досрочных выборах Главы муниципального образования «Мирнинский район» к ранее выдвинутым кандидатам Басырову Александру Валинуровичу и Колодезникову Георгию Петровичу добавились ещё двое самовыдвиженцев — Кулагин Борис Николаевич , 1966 года рождения , пенсионер и Томашук Кирилл Владимирович , 1982 года рождения , Заместитель Начальника горнотранспортного цеха МГОК подали уведомление о своём выдвижении . Также , 15 октября Бюро Якутского рескома КПРФ на своём заседании выдвинули кандидатом на должность Главы Мирнинского района Кирова Сергея Геннадьевича , 1955 года рождения , заместителя Начальника Управления культуры района . Напомним , что выдвижение кандидатов на данных выборах заканчивается 31 октября с.г.

Фото: Центризбирком Якутии Источник: Центризбирком Якутии

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