Пять идей помогут справиться со страхом поражения

Иногда бывает, что наши потребности могут столкнуться с потребностями другого человека, и именно из-за этого появляется необходимость отстоять наши интересы. Однако если Вы остерегаетесь противостояния с кем-либо, чувствуете скованность то возможно у вас есть «страх конкуренции».

Наша психика построена так, что он игнорирует любые столкновения с неприятной ситуацией, связанное с конкуренцией с другими людьми. У нас не хватает уверенности, потому что мы боимся проиграть, быть униженными перед обществом. В наше время общество ценит сильных и телом, и духом людей, а слабых наоборот не ценят, так как они ничего не смогут добиться в любой сфере. Зачастую такого рода позиция не приводит к достижению наших целей и успехов в работе, в личной жизни. Так, как нам стать конкурентоспособными? Как перестать бояться соперничества? Как стать сильным и готовым бороться?

5 идей, которые помогут вам справиться с этим страхом:

1. Перестаньте думать с негативной точки зрения

У каждого человека воображение может рисовать плохие «картины» развития событий. Например, вы хотели рассказать остроумную шутку вашим коллегам, но вы не стали этого делать из-за страха быть непонятым, поэтому эта шутка так и осталась при вас. Не загоняйтесь по этому поводу, смело рассказывайте и говорите с людьми, тогда ваш страх постепенно угаснет, а самооценка станет выше.

2. Не убегайте от реальности

Из-за большого количества пережитого стресса, некоторые из нас убегают от реальности в мир утешительных иллюзий. У таких людей рождаются мысли о том, что сильного характера и «математического» склада ума недостаточно для победы. Они начинают осуждать людей «гонящихся за успехом» и отрицают его значимость, говоря себе, что они «выше» этого. Не сдавайтесь на пол пути, порой наши иллюзии могут нас затянуть, до такой степени, что мы отказываемся от реальности. Старайтесь сохранять твёрдый взгляд на самого себя.

3. Не стойте на одном месте

Многие слышали фразу «надо ценить то, что у нас есть и довольствоваться малым». Для таких людей характерно оставаться в своем «комфортном положении» и не отходить от него. Но остальным нет дела до вашего «комфорта». Ваша стратегия избегать всего, не застрахует вас от конкурентов. Если у вас не «заоблачные» цели, а вполне адекватные, уверенного настроя достаточно чтобы начать развиваться и претендовать на желаемое место.

4. Проанализируйте все возможные ситуации

Представьте возможные «картины» того, что может с вами произойти. Визуализация ваших страхов и возможных неприятностей, заранее помогут в будущем легко их перенести.

5. Не отказывайтесь от помощи

В поддержке и помощи нуждается каждый человек. Вы можете поделиться с вашими переживаниями с близкими вам людьми, однако, если таковых нет, то вы можете обратиться к опытному специалисту за советом, чтобы в дальнейшем навсегда избавиться от страхов. Вы можете обратиться к специальным Коучам, тренерам, которые будут работать с вами бок о бок над решением вашей проблемы и стать успешным во всём.

Конкуренция – часть нашей жизни и не стоит его бояться. Победа одного, еще не означает проигрыш другого. Взгляните с позиции «победила дружба», даже если вы не достигли цели, зато вы обрели бесценный опыт, который поможет вам победить в будущем.