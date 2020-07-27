Пять ДТП произошло в Якутске

За выходные дни на территории Якутска и его пригородов зарегистрировано 5 ДТП где пострадало 5 человек и, к сожалению, 1 человек погиб.

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24 июля около 13 часов 30 минут на перекрестке улиц Можайского — Маганский тракт водитель 1992 г.р., управляя автомашиной «Мицубиси Кантер», следуя по Маганскому тракту со стороны п. Маган в направлении ул. Можайского, не выдержал безопасную дистанцию, совершил столкновение с автомашиной «Тойота Виш» под управлением водителя 1987 г.р., следовавшего в попутном направлении.

В результате ДТП травмы получила пассажирка 1990 г.р. ТС «Тойота Виш», назначено амбулаторное лечение.

Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителей факта употребления алкогольных напитков. По факту ДТП проводится проверка.

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26 июля около 12 часов ночи в Дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о столкновении 2-х ТС на ул. Лермонтова возле дома №41.

Предварительно установлено, что около 12 ночи не установленный водитель, управляя транспортным средство «Тойота Кроун» следуя по ул. Лермонтова в сторону ул. Короленко, возле дома №41 ул. Лермонтова, нарушив горизонтальную разметку 1.3, выехал на полосу предназначенной для встречного движения, тем самым совершил столкновение со встречным ТС «Тойота Аллион» под управлением 1995 года рождения, и в нарушении ПДД оставил место ДТП в пешем порядке, участником которого он являлся,.

В результате ДТП прибывшая на место аварии скорая помощь осмотрела и доставила пассажира автомашины «Тойота Аллион» в РБ №2, женщину 1983 года рождения с ушибами головы, правого коленного сустава, и грудной клетки справа, где ей было назначено амбулаторное лечение. В момент ДТП находилась на переднем пассажирском сидении пристегнувшись ремнем безопасности. Так же водитель автомашины «Тойота Аллион» 1995 года рождения получил ушибленную рану головы, назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.

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26 июля примерно в 16 часов 20 минут возле дома №13/6 по ул. Федора Попова, водитель 1989 г.р., управляя транспортным средством «Nissan Sanny» следуя по ул. Федора Попова в сторону ул. Бестужева Марлинского, совершил наезд на велосипедиста 1964 г.р., который следовал по ул. Федора Попова со стороны ул. Бестужева Марлинского совершал поворот налево в сторону дома 13/6 по ул. Федора Попова.

Велосипедист с тяжелыми травмами был госпитализирован в медучреждение. Проведенное освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, при помощи технического средства «Алкотест» было установлено состояние алкогольного опьянения, результат составил 1,09 мг/л. По данным ФИС-М ГИБДД велосипедист за аналогичное правонарушение привлекался в 2019 году, предусмотренное ч.2 ст.12.29 КоАП РФ.

По факту ДТП проводится проверка.

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26 июля около 8 часов вечера на перекрестке улиц Ойунского — Каландаришвили, автоледи 1996 г.р., управляя транспортным средством «Toyota Vitz» следуя по ул.Ойунского в сторону ул.Петровского, не предоставила преимущество в движении транспортному средству (мотоциклу) «Regulmoto 250», под управлением водителя 1991 г.р., который следовал по ул.Каландаришвили со стороны ул.Белинского в сторону ул.Лермонтова, в результате произошло столкновение.

В результате ДТП водитель двухколесного транспорта получил ушиб левого коленного сустава, назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.

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26 июля около 21 часов 20 минут, возле дома №95/1 по ул. Петра Алексеева, женщина водитель 1985 г.р., управляя транспортным средством «Toyota Vitz» следуя по ул. Петра Алексеева в сторону ул. Окружное шоссе, не выдержала безопасный скоростной режим, не справилась с рулевым управлением, в результате совершила наезд на опору уличного освещения.

В результате ДТП автоледи от полученных травм не приходя в сознание скончалась в больнице.

Предварительной причиной автоаварии явилось несоблюдение водителем автомобиля «Toyota Vitz» безопасного скоростного режима. В настоящее время по факту ДТП материалы переданы в следственные органы.

Следует отметить, что стаж вождения автоледи составляет 3 года, за текущий год 4 раза была привлечена к административной ответственности за превышение установленной скорости движения.

Очевидно, что подавляющее количество аварий происходят по вине самих граждан, пренебрегающих скоростным режимом и соблюдением правил безопасности. Госавтоинспекция еще раз напоминает, что автомобиль является источником повышенной опасности, и переоценка этого факта зачастую стоит человеческих жизней.