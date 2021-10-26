Пять авиакомпаний будут перевозить льготников из Якутии

Пять авиакомпаний прошли отбор на выполнение субсидированных рейсов для льготников из республики в 2021 году, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на РИА Новости.

Из аэропортов Якутска, Мирного, Удачного и Нерюнгри якутян будут перевозить как региональные авиакомпании, так и перевозчики-нерезиденты.

Так, в список АК «Якутия» вошли рейсы из столицы республики в Благовещенск, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Южно-Сахалинск, а также из Нерюнгри в Москву и Новосибирск.

«АЛРОСА» будет выполнять полеты из Мирного и Удачного в Москву, Новосибирск, Сочи, Краснодар и Симферополь, только из Мирного в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Геленджик, Анапу, Иркутск, Красноярск, только из Якутска в Новосибирск и Краснодар.

Самолеты АК «Сибирь» будут летать из Якутска во Владивосток, Новосибирск, Москву, из Мирного – в Новосибирск и Москву, из Полярного и Нерюнгри – в Новосибирск.

АК «Уральские авиалинии» будет перевозить граждан из Якутска в Екатеринбург, Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург и Москву, компания «ЮТэйр» – из Якутска в Москву.

К льготной категории граждан относятся граждане до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и их сопровождающий, ребенок-инвалид с сопровождающим, инвалид с детства II или III группы, а также многодетные семьи.

Продажа билетов стартует на официальных сайтах авиаперевозчиков.