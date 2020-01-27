Пьяный якутянин уснул в подъезде и лишился денег

С заявлением в полицию Нерюнгринского района Якутии обратился 41-летний житель Нерюнгри. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил его банковскую карту и совершил покупки на сумму 6 180 рублей.

Подозреваемый был установлен полицейскими по «горячим следам». Им оказался 25-летний безработный сосед товарища заявителя.

Установлено, что в день происшествия потерпевший пришел в гости к другу, чтобы вместе распить алкоголь. Однако того не оказалось дома, поэтому мужчина решил дождаться его на лестничной площадке и начал в одиночку распивать принесённый с собой алкоголь. Спустя некоторое время мужчина заснул в подъезде, а когда проснулся, то обнаружил, что его банковская карта, оснащённая технологией бесконтактной оплаты, похищена, и ею кто-то расплачивался в магазине. Как позже выяснилось, 25-летний подозреваемый, который проживает в том же подъезде, похитил карту у спящего на лестничной площадке мужчины и потратил деньги на покупку спиртного.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.