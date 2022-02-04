Пьяный якутянин дал взятку врачу, чтобы избежать наказания на работе!

Прокуратура г. Удачного во взаимодействии с ОЭБ и ПК ОМВД России по Мирнинскому району провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что местный житель, будучи в состоянии опьянения и понимая, что данный факт является основанием для его привлечения к дисциплинарной ответственности, решил избежать наказания путем предоставления работодателю ложных сведений о наличии заболевании, в связи с чем, обратился к врачу одной больниц, которым за денежное вознаграждение ему незаконно оформлен листок временной нетрудоспособности с подложными сведениями.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждены 3 уголовных дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное из корыстной заинтересованности) и ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий).

В настоящее время по уголовным делам проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, ход расследования находится на контроле прокурора города Удачного.