Пьяный водитель сбил пешехода насмерть

5 сентября в 20 часов 00 минут в дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району поступило сообщение о том, что на РАД «Умнас» возле остановки с. Ой произошло ДТП с пострадавшим.

В ходе проверки установлено, что 5 сентября около 19 часов 50 минут на 68 км. РАД «Умнас» водитель 1989 г.р. управляя автомашиной «Тойота Креста», следуя со стороны г. Покровск, в сторону г. Якутска, после завершения маневра «обгон» на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП пешеход — мужчина 1964 г.р. от полученных травм скончался на месте происшествия.

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Водитель автомашины «Тойота Креста» имеет водительский стаж 9 лет по категории «В, С». Мужчина был лишен права управления транспортным средством в 2015 г., водительское удостоверение не сдал до сих пор. Было установлено алкогольное опьянение 0.77 мг/л. В результате ДТП получил рваные раны обеих кистей и ссадины лица, ему назначено амбулаторное лечение. В отношении водителя составлены административные протокола по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС), по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем ТС обязанностей по страхованию).

В момент ДТП в машине кроме водителя находились двое мужчин 1988 г.р. и 1992 г.р., все не были пристегнуты ремнями безопасности.

У пассажиров – мужчин было установлено факт употребления алкоголя (у первого – 0,38 мг/л, у второго – 0,68 мг/л).

Пассажир 1992 г.р. является хозяином автотранспорта “Тойота Креста”, на него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ (передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения), по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД пассажиром). В текущем году по линии ГИБДД привлекался к административному правонарушению 2 раза по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС) и ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения ТС).

Со слов водителя следует, что посидели с друзьями, выпивали алкогольные напитки и решили поехать в сторону города, из-за состояния друга за руль машины сел он. После обгона обратно перестроился на свою полосу и близко увидел человека, на тормоз не успел нажать.

Местом ДТП является проезжая часть, дорожное покрытие асфальтобетонное. На данном участке проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Все материалы автопроисшествия переданы следствию.

Госавтоинспекция напоминает, что вождение в нетрезвом виде – одно из самых суровых нарушений ПДД. Согласно законодательства Российской Федерации за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено не только административное наказание, но и уголовное. Водителю за управление автомобилем в “нетрезвом” виде грозит лишение права управления сроком от 1,5 до 2-х лет с наложением административного штрафа 30 тысяч рублей.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения наказание вполне справедливое – лишение прав и крупный денежный штраф.

Уважаемые пешеходы! Переходите дорогу только в установленных местах– на пешеходных переходах, предварительно обязательно убедившись, что автомашины уступаю вам дорогу! В темное время суток и во время неодостаточной видимости (дождя, мокрого снега) на дорогах носите на одеждах или на сумках световозвращающие элементы.