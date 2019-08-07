Пьяный водитель на Лексусе устроил аварию в Якутске

6 августа в 11:30 в республиканскую больницу обратился мужчина 1976 г.р. по факту получения травм, полученных в результате ДТП.

По предварительным данным установлено, что 6 августа в 07:30 в г. Якутске на перекрестке Жорницкого-Пионерская водитель 1996 г.р., управляя автомашиной «Лексус РХ-350», следуя по ул. Жорницкого со стороны ул. Строителей, не выдержал безопасную дистанцию до следующего впереди транспортного средства, совершил столкновение с автомашиной «Тойота Корона» под управлением водителя 1990 г.р., который от полученного удара совершил наезд на пешехода – мужчину 1986 г.р., который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения ТС.

В результате ДТП пешеход получил травмы: ушибы мягких тканей волосистой части головы, тазобедренного сустава и поясничной области, назначено амбулаторное лечение.

По проведенным медосвидетельствованиям на трезвость у водителей «Лексус» и «Тойота» прибор показал 0,94 мг/л, установлено алкогольное опьянение у водителя «Лексус», а у водителя «Тойота» результат отрицательный, трезв. Оба водителя не пострадали.

По факту проводится административная проверка.

Уважаемые пешеходы, при переходе проезжей части следует руководствоваться Правилам дорожного движения: не переходить дорогу там, где это делать запрещено, при переходе по пешеходному переходу убедитесь, что транспортные средства остановились, и водители вас пропускают, ну и, конечно, руководствоваться сигналами светофора на регулируемых пешеходных переходах. В темное время суток пешеходам, чтобы быть более заметными для водителей, необходимо использовать световозвращающие аксессуары – значки, брелки, нашивки. Особенно полезны световозвращающие элементы для повышения безопасности детей на дороге: водители далеко не всегда могут вовремя заметить маленьких пешеходов, особенно в темное время суток, при неблагоприятной погоде, во время тумана и дыма.