Пьяный угонщик авто попал в ДТП

Прокуратура Мегино-Кангаласского района направила в суд уголовное дело об угоне автомобиля от автосервиса

Прокуратура Мегино-Кангаласского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)).

По версии следствия 08 января 2022 года потерпевший, приехав в один из автосервисов п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района, не смог расплатиться за услуги по ремонту и решив оплатить их на следующий день, оставил автомобиль на улице, забыв его при этом закрыть.

В тот же день, около с 19 часов 00 минут обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметив оставленный автомобиль, завел его и совершил поездку на нем от автосервиса по направлению в с. Техтюр Мегино-Кангаласского района.

По дороге не справившись с управлением, он совершил наезд на дерево, повредив части кузова. На месте дорожно-транспортного происшествия был обнаружен сотрудниками полиции.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой района в суд для рассмотрения по существу.