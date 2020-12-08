Пьяный рецидивист вновь сел на снегоход

Прокурор Среднеколымского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в управлении механическим транспортным средством в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

По версии дознания, обвиняемый ранее уже привлекался за пьяную езду и штрафу в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 года 6 месяцев, не сделав для себя должных выводов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осуществил управление снегоходом «Буран». Его незаконные действия пресечены сотрудником органов внутренних дел.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.