Пьяный пешеход упал под колеса автомобиля

За один день в Якутске зарегистрировано 3 наезда на пешеходов.

3 ноября около 15ч. 30 мин. в дежурную группу батальона ДПС Госавтоинспекции республики поступило сообщение о том, что водитель-женщина 1990 г.р., управляя автомашиной Сузуки Игнис, следуя по ул. Ойунского, на регулируемом пешеходном переходе совершила наезд на мужчину 1980г.р., который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрезающий сигнал светофора. Как пояснила автомобилистка из-за слепящего солнца она не увидела, что для нее уже загорелся красный сигнал светофора, а когда заметила пешехода, то не смогла сразу затормозить на скользкой дороге.

Женщина увезла пешехода в травматологический пункт, где медики диагностировали у него перелом ребра и ушибы.

3 ноября около 9 часов вечера другая автомобилистка за рулем автомашины Хонда Инсайт, следуя со стороны г. Якутска, на 19-м километре автодороги регионального значения «Нам» совершила наезд на пешехода 1963 г.р., который, со слов водителя, в момент ДТП находился на проезжей части. В результате наезда мужчина получил переломы обеих ног, перелом ребер и грудных позвонков, был госпитализирован в РБ№2. Сама женщина — водитель получила ушиб мягких тканей головы, ей назначено амбулаторное лечение. Пострадала и пассажирка транспортного средства: у 53-летней женщины диагностирована травма шейного отдела позвоночника, ей также назначено амбулаторное лечение. В момент происшествия автомобилистка была трезва, и она, и ее пассажирка, с их слов, были пристегнуты ремнями безопасности. Как пояснили обе женщины, мужчина неожиданно появился на проезжей части.

В ходе разбирательства по факту ДТП установлено состояние алкогольного опьянения у пешехода: 0,91 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха.

В тот же день днем на регулируемом перекрестке улиц Лермонтова и Петровского в г. Якутске произошло еще одно ДТП, в результате которого пострадал пеший участник дорожного движения. 42-летний водитель, управлявший автомашиной Тойота Премио, при повороте направо не предоставил преимущество в движении пешеходу-женщине 1947 г.р., которая переходила проезжую часть на разрезающий сигнал светофора. Пенсионерка в результате наезда получила перелом ноги и предплечья, водитель отвез женщину в травмпункт. При этом мужчина сослался на то, что не знал, как надо действовать и оставил место происшествия участником которого он являлся. По факту наезда он пояснил, что не заметил пешехода, который, якобы оказался в «слепой зоне» видимости. Между тем, очевидно, что автомобилист должен был убедиться в безопасности проезда пешеходного перехода, пропустить пеших участников. На данном перекрестке установлены дополнительные бело-лунные светофорные секции, которые информируют и предупреждают водителей о возможном появлении пешеходов и необходимости предоставления им преимущества в движении.

Госавтоинспекция напоминает, что водителю транспортного средства необходимо выбирать скорость движения с учетом дорожных и погодных условий, видимости, освещенности и других факторов, оказывающих влияние на безопасность. Скорость необходимо снижать при приближении к пешеходным переходам и перекресткам, очевидно, что следует предоставить на «зебре» преимущество пешеходам, быть внимательными во дворах, на парковках, в других местах, где внезапно могут появиться пешие участники движения. Пешеходам, в свою очередь, даже при наличии преимущества, необходимо убедиться, что водители транспортных средств вас видят и остановились, и лишь после начинать или продолжать движение. Не стоит торопиться пересечь проезжую часть на мигающий зеленый сигнал светофора, бежать через дорогу- лучше дождаться следующего цикла разрешающего сигнала. В темное время необходимо использовать световозвращающие элементы – они реально значительно повышают видимость пешехода для водителей.