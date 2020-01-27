27.01.2020
17:00
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Происшествия

Пьяный мужчина угодил под «Газель»

В Якутске произошел наезд на пешехода. Мужчина оказался нетрезвым и не помнит обстоятельств произошедшего.

Сегодня утром, 27 января, в 8 часов 38 минут в дежурную часть ГИБДД г. Якутска поступило сообщение о наезде на пешехода возле дома №1/1 ул. Губина.

В ходе проверки  установлено, что водитель 1969 г.р. на «ГАЗ-3034», следуя по ул. Губина в сторону ул. Богатырева, возле дома №1/1 ул. Губина, совершил наезд на пешехода 1990 г.р., который переходил дорогу вне пешеходного перехода. 

В результате  ДТП пешеход — мужчина доставлен в медучреждение с различными ушибами, далее самостоятельно покинул больницу.

Проведенное медосвидетельствование на состояние опьянения не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков, а вот у пешехода было установлено нетрезвое состояние, результат анализа составил 0.80 мг/л. 

Пьяный мужчина не помнит, как оказался в медучреждении и, тем более, как попал под колеса автомашины.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
Источник: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
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