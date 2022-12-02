Пьяный мужчина разбил монтировкой окна случайного автомобиля

В Якутске полицейские установили подозреваемого в умышленном повреждении имущества.

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница г. Якутска с заявлением о повреждении её автомобиля и оконного стёкла её квартиры.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен 23-летний подозреваемый в совершении преступления.

Выяснилось, что ночью злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходил через двор, где, не сумев удержать равновесие, натолкнулся на припаркованный автомобиль. Разозлившись на преграду, подозреваемый поднял с земли железную трубу и ударил по боковому стеклу авто. При этом труба вылетела из его рук и разбила окно одной из квартир близлежащего дома. Как выяснилось позже, и квартира, и автомобиль принадлежат одному человеку.

Возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».