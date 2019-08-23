Пьяный мопедист госпитализирован в результате ДТП

22 августа 21 ч. 00 мин. в дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району поступило сообщение от медучреждения п. Мохсоголлох о том, что к ним поступил мужчина с автотравмой.

По данному сообщению, в ходе проверки установлено что, 24-летний молодой человек выехал на мопеде марки «Реал Мото» без регистрационного знака по ул. Центральная 51/1 с.Бестях, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание мопеда.

В результате ДТП мопедист получил телесные повреждения в виде сотрясения головы, ушибленной раны лба, скуловой области, разрыва верхней губы и языка, госпитализирован в больницу п.Мохсоголох.

В момент ДТП у мопедиста отсутствовал мотошлем и водительское удостоверение. К административной ответственности в течение года привлекался 1 раз: по ст. 12.29 ч 1 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или пассажиром ТС), по акту освидетельствования установлено состояние алкогольного опьянения, результат показал 1,07 мг/л. Он объяснил, что пил с друзьями пиво и решил поехать домой на мопеде.

Госавтоинспекция напоминает, что употребление спиртных напитков и вождение любого транспортного средства – два понятия совершенно несовместимые. Основная опасность алкоголя заключаются в том, что нетрезвый человек не только не замечает этого, но и склонен завышать свои способности. Разъезжая в состоянии опьянения, он рассчитывает на пресловутое «авось». Авось не заметят, авось не задержат. И никто при этом не задумывается, что желание прокатиться под «хмельком» может закончиться не только административным взысканием или уголовным наказанием, но и прервать жизнь ни в чем неповинных людей. Ведь именно пьянство за рулем является причиной горя, которое приходит и оставляет неизгладимый след на судьбах людей.

Уважаемые водители! Нужно запомнить — если выпил, за руль автомобиля садиться нельзя! Лучше попросите трезвого приятеля подвезти вас домой, либо вызывайте такси.